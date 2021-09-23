«Ха! Прямо лицом в воду»: Бузова в тугих стрингах эпично шлепнулась на песок, рассмешив народ

Ольга Бузова любит эпатировать публику. На личной страничке в Instagram экс-ведущая проекта «Дом-2» опубликовала свежие кадры с недавней фотосессии. Звездная блондинка попыталась сделать пару сексапильных снимков, однако у нее ничего не получилось. То бывшая пассия блогера Давида Манукяна «ударялась лицом» о волны, то плюхалась своим упругим «орешком» на песок, то и вовсе наглоталась соленной воды.

«Ха! Прямо лицом в воду», «Что за бревно плывет??», «Прямо-таки секси мамасита», «Когда очень хочешь получить сексапильный кадр, но что-то идет не так», «Смешная», «Оля! Вы сделали мое утро», «Главное — себя не стеснятся», «Ну а что? Хороша русалка», «Лицо вообще отдельный вид искусства», «Трусики хоть не уплыли», «Это шедевр! Всех насмешила», «Ну дает! Хоть плавать-то умеет??» — пишут фолловеры.

Поклонники светской львицы от души повеселились, рассматривая эпичные кадры Ольги Бузовой с пляжа. Что тут сказать: красавица-блондинка любит посмеяться над собой, в чувстве юмора теледиве не откажешь.

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