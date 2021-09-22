«Хм! Стринги трещат, а она пышками к народу»: Бузова в мокрых трусиках выпятила гром-бедра с каплями воды

Экс-ведущая проекта «Дом-2» нарвалась на хейт из-за слишком сексапильного фото. Она плескалась под уличным душем.

Ольгу Бузову высмеяли в Instagram из-за слишком откровенного фото. Досталось теледиве и за якобы «несовершенную» фигуру. Хейтеры раскритиковали лебединую шею певицы, заметив наличие складок. Фанатам также не приглянулся отменный «поплавок» звездной блондинки. Многим показалось, что на одном из полушарии ягодиц без фотошопа у Бузовой виден целлюлит.

Нашлись и те, кто восхитился грацией и изяществом поп-дивы. Что не говори, а Оля обладает стройной фигурой и тонкой талией, таким формам могут позавидовать даже модели с мировым именем. На свежем фото экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна позировала в апельсиновом купальнике, блеснув «сдобными пышками» в стрингах. Свои сочные гром-бедра певица соблазнительно оросила каплями воды, приняв уличный душ.

«Ну хороша! Ну какова красота», «Ой, целлюлит виден на правой ягодичке! Что фотошоп не взял??», «Всю себя на показ! А потом еще женихов ищет», «Дава поэтому сбежал?? Устал от полуголых фоток??», «Хм! Стринги трещат, а она пышками к народу», «Лишь бы оголяться! Давай совсем без трусов», «Опять якорем к народу», — пишут фолловеры.

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