Грудь подмышкой потеряла: Бузова показала, какой конфуз бывает, если лиф купальника подобран не по размеру

Певица и телеведущая прилегла на пляже, и ее прелести «разбежались» в разные стороны.

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова – одна из самых популярных отечественных звезд в Instagram. На девушку подписано более 23 миллионов пользователей, они следят за ее жизнью день и ночь, ведь красотка онлайн круглые сутки.

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Даже находясь на отдыхе, Бузова не устраивает себе цифровой детокс, а, напротив, наполняет микроблог еще большим контентом. Теледива неустанно позирует на видео и фото, загружая публикации и в ленту, и в stories. «Живые» моменты без прикрас часто содержат у Ольги спорные моменты, за которые ей потом жестко прилетает от хейтеров, но ничего не поделаешь – такова обратная сторона популярности.

В новых видео Бузова показала, как наслаждается отдыхом в Турции. Девушка много фотографировалась и записывала stories, что даже не заметила, как попала впросак. Лежа на пляже, она приняла такое положение, что одна грудь скатилась у нее подмышку – такова расплата за подобранный не по размеру пуш-ап лифа.

Кажется, что красотка и не заметила, что одна чашечка бикини у нее опустела, потому что все внимание она направила на вторую, поправляя и делая ее более «сочной».

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