«Селедку выбросило на берег»: Ольга Бузова попыталась сделать секси-фото на пляже, но что-то пошло не так

Телеведущая показала, как морская вода била ей прямо в лицо, когда она старалась томно позировать.

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова отдыхает. Подписчики сбились со счета, какой это у нее отпуск за последний год. Сама же красотка уверена – кто хорошо и много работает, тот заслуживает такого отдыха. Сейчас звезда в Турции, где регулярно принимает солнечные и морские ванны.

В своем микроблоге девушка поделилась видеокадрами, на которых показала, как пыталась сделать секси-снимок на кромке воды. Намереваясь томно попозировать на пляже в бикини, красотка не учла один факт: динамичная морская вода то и дело норовила ударить ей прямо в лицо. Это было для девушки одновременно и обидно, и смешно.

Подписчики поспешили оценить кадры с пляжа. Как всегда, мнения фолловеров разделились – одни нашли видео забавным и посмеялись, другие разразились критикой и откровенным хейтом в адрес звезды.

«Селедку выбросило на берег», «Грация кошки, а так картошка», «Реальность прям максимально реальная», «Боже, что это?», «На первой фотке лицо 50летней женщины», «Оленька красавица», «Реальность получилась очень милой и красивой!», «Шо за тюлень», «Это очень смешно, так же обычно болтаюсь», «Животик появился, кстати», «Выбросило немножко на берег», «После коньяка», — пишут в комментариях.

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