«Он меня сильно раздражает»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала про кризис в отношениях с мужем

Одна из ярких участниц в истории телепроекта «Дом-2» Саша Черно недавно разоткровенничалась о проблемах с мужем. Сейчас они с Иосифом Оганесяном переживают кризис в отношениях, который заметили многие ее поклонники. И ей пришлось объясняться, но без подробностей.

На сей раз девушка копнула глубже, поскольку переживающие за нее подписчики задают много вопросов. И Черно высказалась, что случилось.

«На данный момент он меня очень сильно раздражает, продолжительное время. Мат, агрессия, провокации, ребячество, полный невменоз (даже при ребенке), поэтому я в шоке, а в моменты его неадекватного поведения предпочитаю молчать», — призналась девушка.

Экс-звезда телестройки задумалась о том, что из кризиса надо как-то выходить. «Либо расходиться, либо сохранять, но однозначно поход к психологу», — написала Черно. Она попросила подписчиков максимально тактично отнестись к ее семейным проблемам и не трогать ее.

«Я прошу просто оставить меня в покое и не трепать нервы. Мне не нужна драма», — заключила экс-участница «Дома-2».

Напомним, в 2020 году Саша Черно родила Иосифу Оганесяну первенца Стефана. Ставшие родителями звезды «Дома-2» передумали возвращаться на телепроект.

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