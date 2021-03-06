«Дед, сын, внучок!»: экс-звезда «Дома-2» Черно показала подросшего сына от Оганесяна в компании с предками

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян являлись одной из ярких пар проекта. Молодые люди сыграли свадьбу в 2018 году, а впервые стали родителями прошлым летом.

После появления на свет сыночка Стефана молодая мама не спешила возвращаться на проект. А потом и вовсе приняла решение его покинуть. Сейчас пара живет в Подмосковье вместе с родителями Иосифа Оганесяна. С малышом Саше Черно охотно помогает и ее младшая сестра. Преданные поклонники пристально следят за любимыми экс-звездами реалити в микроблоге Черно.

Малыш Стефан уже заметно подрос – ему исполнилось семь месяцев. Мама с папой в нем просто души не чают. И снимают на камеру каждое его достижение. На этот раз молодая мамочка запечатлела сынишку в компании своих предков.

«Боже, что я вижу! Целое поколение: дед, сын, внучок!», — умилилась мамочка.

Черно застала мужа и свекра за общением с малышом. Мужчины сидели на полу паровозиком и представляли собой довольно умилительную картину, неудивительно, что Черно захотела запечатлеть ее на память.

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