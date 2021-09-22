Гузеева – о тяжелой молодости: «Я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме, чем вернулась в свои 24 года»

Актриса призналась, что не скучает по тем временам.

Лариса Гузеева дала большое интервью каналу «Скажи Гордеевой». Вспоминая молодость, актриса призналась, что ни в коем случае не хотела бы вернуться в свои 24 года.

«Оренбург моего детства был не очень счастливым. Не вспоминаю детство, не люблю. Нет у меня желания вернуться в школу на часок, на денек. Если бы меня спросили: «Хочешь, чтобы снова 24 года тебе было?». Я бы просто пару годков отсидела в тюрьме».

Гузеева призналась, что ее период становления был очень тяжелым и детство нелегким. И единственным светом в окне, по ее словам, была мама Альбина.

«Больше ничего хорошего про те времена я сказать не могу», — подытожила она.

Напомним, родилась Лариса Гузеева в селе Буртинское Оренбургской области, а детство провела в Нежинке. Мама Альбина Андреевна работала учительницей, а папу актриса ни разу не видела.

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