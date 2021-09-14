Иван Ургант стал кавалером ордена Звезды Италии

Популярный телеведущий Иван Ургант удостоился иностранной награды. Теперь он кавалер ордена Звезды Италии. Церемония вручения прошла 13 сентября в итальянском посольстве в Москве. 43-летний шоумен получил почетный знак от посла Паскуале Терраччано.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — цитирует ТАСС благодарность Урганта иностранному послу.

Российский ведущий обратился к дипломату на итальянском языке.

Отметим, что орден Звезды Италии, учрежденный в 2011 году, присуждается за заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. А Ургант принимал участие в нескольких проектах, связанных с итальянской культурой. В частности, он создал предновогоднее шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!»

Программа вышла на Первом канале 30 декабря прошлого года и завоевала большую популярность в Италии. В ней отечественные звезды пели и разговаривали только на итальянском языке и пародировали образы европейской эстрады.

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