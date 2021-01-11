«Признание в любви»: итальянская пресса восхитилась новогодним шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020!»

30 декабря на Первом канале вышел телепроект Ивана Урганта Ciao, 2020! Шоу, в котором все реплики звезд и песни звучали на итальянском, получило невероятный отклик у зрителей. Во время новогодних каникул, оно собрало 6,8 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале и сайте Первого. Еще 9,5 миллиона просмотров принесли ролики в других соцсетях.
Стоит отметить, что миллион просмотров на YouTube пришло не от российский пользователей, а из Италии. В средиземноморской стране программу приняли довольно тепло. Целый ряд ведущих итальянских СМИ написали о нем восторженные рецензии.
«Гротескная сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашей местной мелодичной песне», — пишет издание La Repubblica.
«Порой эта пародия поднимается до настоящих высот: реклама, множество стереотипов и клише нашей страны, запоминающееся исполнение «Mamma mia» Ricchi e Poveri в стиле техно-поп», – восхищается газета Corriere Della Sera.
«Единственный настоящий итальянский Новый год на телевидении – шоу Ивана Урганта. И если вы о нем не слышали, тем хуже для вас», – обратился к читателям портал Libero Quidiano.
Сам Иван Ургант признался итальянской прессе, что не ожидал такого успеха от своего шоу, особенно за рубежом. При этом ни один итальянец не участвовал в подготовке данной программы.
«В новогоднюю ночь я хотел принести на Первый канал сюрреалистический фестиваль песни, в стиле немного Сан-Ремо, немного Drive In, полностью на итальянском языке. Уверен: мужчины с длинными волосами, сильно накрашенные женщины, синтезаторы и драм-машины никогда не будут лишними в мире», — сказал телеведущий в интервью агентству AGI.
Добавим, что сам Иван выступил в передаче в образе эксцентричного ведущего Джованни Урганти. «Оседлав» свой заграничный успех, он пообещал иностранным журналистам, что приедет в Италию как только откроются границы.
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