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В США не повезло: Амалия Мордвинова возвращается на заработки в Россию

Актрису, несколько лет проживавшую в США, пригласил на съемки некий известный режиссер.

В США не повезло: Амалия Мордвинова возвращается на заработки в Россию
Амалия Мордвинова. Фото Бориса Кудрявова

Амалия Мордвинова после трехлетнего пребывания в Соединенных Штатах Америки возвращается на Родину. Правда, скорее всего, этот визит будет носить временный характер.

Актриса заключила договор с некой кинокомпанией и приедет сниматься в художественном фильме, сообщает «7 дней».

Любопытно, что кинопробы Амалия прошла с помощью интернет-связи, хотя они имели символический характер. Ведь режиссер видел в своей ленте только Мордвинову.

В Москве звезда появится уже этой зимой и в 2010 году начнет работу над фильмом.

Что это за картина и кто ее будет снимать, пока остается в секрете. В настоящий момент известно, что режиссер – фигура знаменитая, заслужившая титул «мэтра российского кинематографа».

Напомним, после трех неудачных браков и жизни в Индии Мордвинова переехала в США. Здесь она проживает с четырьмя детьми в своем большом доме. Основное занятие последних лет актрисы – поэзия.

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В США не повезло: Амалия Мордвинова возвращается на заработки в Россию
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