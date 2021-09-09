Тонкая и звонкая: Алена Рапунцель скрыла беременную фигуру при помощи нехитрого стилевого приема

24-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ждет ребенка. Это вторая беременность красотки, сыну от Ильи Яббарова Богдану сейчас полтора годика. Отцом будущего ребенка стал стриптизер Илья Семин, с которым девушка возвращалась на обновленный на «Ю» проект.

Беременность звезды «Дома-2» проходил не так легко, как хотелось бы. Она уже успела попасть в клинику, но все обошлось. Сейчас у будущей мамы спокойный период, и она решила устроить себе день красоты. В микроблоге Рапунцель показала свои сборы, позируя в тотальном черном наряде, скрывшем беременную фигуру, — нехитрый способ корректировки. Кажется даже, что девушка сильно похудела, хотя должна, наоборот, набирать.

Девушка уже на четвертом месяце беременности и готовится к гендер-пати, на котором сможет узнать, наконец, пол малыша. Сама красотка уверена, что у нее будет дочь.

Напомним, что Алена Рапунцель и Илья Семин поженились 3 сентября. Пара не стала делать пышное торжество, ограничившись походом в ЗАГС. На регистрации были только самые близкие.

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