Чтобы быть в центре внимания: Барановская в желтом сарафане в пол обнажила изящную спину

36-летняя теле- и радиоведущая Юлия Барановская обожает путешествовать. За прошлый год красотка посетила множество достопримечательностей России, а в этом расширила географию и отправилась на Ближний Восток. Она уже успела побывать в древнейшем городе мира Петре, сейчас же решила не забираться так далеко и ограничилась Турцией.

Вместе с детьми от Андрея Аршавина телеведущая отправилась в Стамбул, а оттуда – в Каппадокию. Здесь красотка покаталась на воздушном шаре, устроила сказочную фотосессию, а потом посетила национальный парк Гереме с его пещерами.

После насыщенной экскурсиями поездки Барановская вернулась в Стамбул, где решила прогуляться по улицам «второго Рима». Чтобы быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих, теледива нарядилась в желтый сарафан до пола, обнаживший ее изящную спину. Модница с удовольствием щеголяла в нем, позируя на камеру.

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