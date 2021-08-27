«Загугли звезду»: Наташа Королева – про измену Тарзана, личную жизнь сына и «У-дачный чарт»

Наверное, на постсоветском пространстве не найдется такого человека, кто бы не знал певицу Наташу Королеву. В 90-е и 2000-е ее хиты «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Палочка-выручалочка» и другие композиции звучали практически в каждом доме. И даже спустя годы артистка не попала в пресловутый список «сбитых летчиков» шоу-бизнеса, а по-прежнему популярна.

Она остается интересной и зрителям, и не менее знаменитому мужу – артисту стриптиза Сергею Глушко, более известному, как Тарзан.

Как у Наташи это получается? Как певица относится к мужским изменам и той нашумевшей истории, когда некая малоизвестная артистка призналась в интимных отношениях с ее супругом? Чем увлекается сын пары Архип? Как Наташа Королева чувствует себя в роли ведущей программы «У-Дачный чарт» на канале Муз-ТВ, новый сезон которой стартует уже 28 августа. На эти и другие вопросы певица ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Наташа, вы прекрасно выглядите, и ваш паспортный возраст явно расходится с биологическим…

— Мне 48 лет, я уже взрослая тетенька, но ощущаю себя на 25. При этом я не скрываю свой реальный возраст. Считаю, что нужно разделять паспортные данные и настоящее ощущение жизни, себя. У кого-то биологический возраст может быть меньше, а у кого-то, наоборот, – больше.

— Многие пользователи Сети интересуются вашим ростом…

— Не выросла высокой, метр шестьдесят. Но я люблю свой рост. Как гласит народная поговорка: «Маленькая женщина до старости щеночек». А щеночек вызывает ассоциации с чем-то юным, молодым, трогательным.

— А что бы могли рассказать о временах своей юности?

— Она случилась достаточно давно, но была яркой. Дело в том, что уже в 16 лет я стала одной из самых популярных девушек-артисток на всем постсоветском пространстве. И моя бурная молодость, конечно, ассоциируется с выступлениями, концертами, песнями. Тогда на мои молодые плечи свалилась нереальная популярность. Наверное, я совершала какие-то бесшабашные поступки. Но боюсь, что просто не вспомню их.

Вероятно, каждой молодости свойственны порывы, когда вдруг можно с друзьями сесть в машину и запросто уехать из Москвы в Питер, неожиданно-негаданно прилететь к близкой подружке на день рождения и прочие приключения.

— Как решились на поездку в Москву?

— Я не могу сказать, что это бесшабашный поступок. Это, скорее, шанс, который нельзя было не использовать, потому что тогда было бы жаль, что я этого не сделала. Я долго и осознанно шла к такому решению. Мне хотелось стать известным, популярным человеком.

Еще с трехлетнего возраста мама поставила меня на сцену совместно с детским хором радио и телевидения Украины. И видимо, тогда я так кайфанула, что поняла, сцена – это мое место. Так с трехлетнего возраста у меня начался долгий и интересный путь. Я принимала участие в разных творческих коллективах, пела, танцевала, гастролировала.

В 13 лет познакомилась с композитором Владимиром Быстряковым, который написал песню «Куда уехал цирк». Эта композиция дала мне путевку в жизнь, на большую сцену. Все знаковые концерты того времени проходили с моим участием. И когда поступило предложение приехать на прослушивание в Москву, это уже был закономерный поступок. Кто-то наверху увидел мои старания, и что-то щелкнуло.

— Кто пишет для вас песни?

— Я сотрудничаю с разными людьми. В основном это молодые авторы, разбросанные по всему миру. Благодаря Интернету теперь все стали ближе и можно общаться, слушать музыку и выбирать тот материал, который тебе ближе, нравится, выделять то, о чем ты хочешь сказать. География авторов очень разная: Россия, Украины, Беларусь, Америка и другие страны.

— А есть ли у вас любимый автор?

— Я не разделяю песни на любимые и нелюбимые. Если композиция в моем репертуаре, то это значит, что она уже любимая. Песни – как дети. Нельзя сказать, что какую-то ты любишь меньше, а какую-то – больше. Поэтому если я обратила внимание на автора и песню, значит, что они уже достойны внимания слушателя и моего в том числе.

— Многие запросы в Сети связаны с вашей мамой – Людмилой Порывай…

— Моя мама – женщина очень яркая, активная, жизнерадостная, любит людей, жизнь, порой огорчается, когда читает неприятные вещи про себя в Инстаграме. И честно говоря, недоумевает, что же случилось с миром. Она сама никому ничего плохого не желала, посылает только самое позитивное в окружающее пространство, а получает ответки не очень приятные и хорошие.

Но поскольку она женщина взрослая, то и сама отвечает на этот вопрос. Видимо, мир стал настолько жестким, что люди его так и воспринимают. Поэтому вокруг и столько агрессии, негатива, которые надо куда-то сбрасывать. А куда? На публичных людей, которые во всем виноваты всегда.

— И конечно, с мужем Тарзаном…

— С Сергеем мы были знакомы и раньше, но никаких вибраций я не ощущала. Но в тот момент я была свободной девушкой. А когда ты не в отношениях, то внимательней смотришь по сторонам. Видно, я почувствовала необычные вибрации в его сторону, к его персоне.

Я осталась одна, мы уже не жили с Игорем Николаевым (композитор, первый муж певицы —прим. ред.). Не могу сказать, что в тот период у меня была нехватка ухажеров. Но не возникало ощущения, что с кем-то я могу прожить долго.

— Как поняли, что это любовь?

— Не знаю. Это произошло на химическом уровне. Наверное, при какой-то встрече появились флюиды.

— Вы тогда были смелой девушкой?

— К тому моменту мне уже исполнилось 27 лет. Я была окружена вниманием мужчин. И у меня никогда не возникало проблем на этот счет: я с детства могла завести разговор с любым человеком, и не важно какого возраста – ровесником или взрослым. Я сама по себе очень коммуникабельный человек.

— Как вы относитесь к мужским изменам? И как пережили ту историю, когда актриса Анастасия Шульженко рассказала на всю страну о близких отношениях с вашим мужем?

— Когда я выходила замуж за Сергея, то отдавала себе отчет, что связываю жизнь с мужчиной специфической профессии. Поэтому я никогда не пребывала в предрассудочных иллюзиях, видимо, в основной своей массе засевших в головах женщин. У меня нормальное понимание жизни и мужчин в том числе.

Я прекрасно понимаю, что они охотники, и периодически выходят на охоту. Это заложено в их природе. У меня другой подход к изменам. Для меня измена – это когда человек предает тебя в душе. Это предательство, с которым трудно жить, а с человеком тяжело делить крышу над головой.

Что касается Сергея, то, как я уже говорила, история с Шульженко — это не измена, а подстава. Такое бывает. Захотели заработать денег на имени нашей семьи. Ну что поделать? Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги. Это наша действительность. Поэтому здесь немного другая история, которую просто хотели показать.

А вообще, каждое выступление Сергея на сцене – это какие-то контактные номера, во время которых девушки сами снимали с себя вещи и стояли голыми на сцене. И что?

— Чем увлекается ваш сын Архип?

— Его увлечение – это японский язык, и оно перешло на профессиональную сторону. Архип поступил в университет учиться на япониста и продолжает развивать это направление. Его увлечение – это быть моим соведущим в «У-дачном чарте».

Сын пробует себя в качестве ведущего, телеведущего. Это не очень просто, потому что ты должен взять текст, его быстро адаптировать и выдать в кадре. Не все справляются с этим, но у Архипа это получается. С каждой программой он набирает обороты, но пока это лишь хобби.

Также Архип очень любит петь, хотя, будучи маленьким, он не проявлял себя в музыкальной сфере. Сначала даже слушать об этом не хотел, а когда стал постарше, то начал брать уроки вокала и делать какие-то первые шаги в певческом направлении. Но пока это только на стадии увлечения.

— Почему у сына псевдоним Грек?

— Архип сразу выбрал для себя этот псевдоним, потому что ему казалось, что таким образом он станет самостоятельным. Я, конечно, не стала его разочаровывать.

Я сказала сыну: «Во-первых, твое имя уже само по себе необычное. И когда забиваешь его в Гугл, первый запрос, который выскакивает, — это Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Тарзана. Поэтому по-другому не получится.

Даже когда ты еще был в животе у мамы, за тобой уже следили. А потом наблюдали, как ты растешь и развиваешься. Поскольку ты сын публичных родителей, то за тобой всегда велось наблюдение, поэтому свою известность ты получил еще до рождения.

А вот как ты уже распорядишься ею, сможешь ли ты найти такой творческий путь, чтобы остаться для людей самостоятельной единицей, а не просто сыном своей мамы, это уже зависит от твоего характера, усердия, видения. Творческие люди должны понимать, что они хотят сказать зрителям. Поэтому ты должен создавать свою аудиторию, привлекать к себе внимание людей, которые станут твоими фанатами и поклонниками. Если у тебя это будет получаться, то нужно развивать это направление. Если же нет, то выбирать другой путь, там себя пробовать, искать и реализовывать.

Но уже только то, что Архип серьезно занимается японским языком, и ему это нравится, о многом говорит. Он выбрал его сам в десять лет, начал учить, иероглифы, слова. Никто ему японский язык не навязывал, никто ничего не предлагал. Это его самостоятельный выбор. А дальнейший путь Архипа может быть связан с Японией или тем направлением, которое ему просто необходимо.

— Ревнуете ли его к девушке?

— Я прекрасно на это реагирую, тем более в наше альтернативное время… Слава Богу, что с девушкой встречается. Это уже хорошо. А ведь могло бы быть все по-другому. Пути Господни неисповедимы, так что это все нормально. Это жизнь.

— Сын еще не женат?

— Он все-таки понимает: чтобы жениться, нужно обеспечивать свою семью. А для этого необходимо получить образование и в чем-то состояться, чтобы в будущем взять ответственность за человека, который рядом с тобой. А там и дети пойдут соответственно. История про женитьбу – пока не про него. Хотя в Интернете понаписали, что он женился. Нет, еще не женился (смеется).

— В Интернете есть запрос о том, как вам удалось похудеть…

— Я периодически то худею, то поправляюсь. Вот недавно съездили в отпуск в Турцию, и я там наела килограммы. Потом приехала и с помощью гречечки и бульончика тут же похудела. Я периодически двигаюсь туда-сюда. Килограмма три наберу и столько же спущу. Специальных глобальных диет я не придерживаюсь.

Мне бы, наверное, хотелось быть килограмм 58. Это, по-моему, идеальный вес. Но у меня не получается. Я вешу 60 и 60 с копейками.

Когда часто гастролируешь с концертами, чем ты легче, тем тебе легче находиться два часа на сцене, на каблуках. Тем более у меня очень драйвовая программа. Я не просто пою, а вместе со зрителями мы и танцуем, они мне подпевают. Это всегда очень эмоционально. И при такой физической активности лучше, чтобы вес был минимальным.

— Пользователи Сети интересуются, прибегали ли вы к пластическим операциям?

— Нет у меня пластики, я за натуральность. У меня настоящий цвет волос, пока нет седины. Прекрасный цвет, который дала мне природа. Как-то я колола ботокс в лоб, но сейчас перестала – не хочу.

Я пользуюсь услугами аппаратной косметологии, успешно существующей на рынке красоты. Кое-что делаю для стимуляции кожи, для поддержания тонуса, но ничего глобального. Грудь своя, попа тоже. Когда ты что-то делаешь и есть возможность поделиться, то зачем же скрывать все это. Если я сделаю что-то кардинальное, то расскажу об этом зрителям. И ничего зазорного в этом нет. А когда натянутые-перетянутые говорят о натуральности, такого лукавства зритель не прощает.

А вот что я сделала, так это зубы-виниры, но это по показанию врача. Я считаю, что любое вмешательство во внешность и должно сопровождаться медицинской рекомендацией. На фоне стресса я съела свои зубы, и такая процедура мне была необходима. А иначе бы я осталась без зубов. Я ничего не скрываю, что есть, то есть.

— И конечно, хотят знать, сколько вы зарабатываете…

— По-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств. Сейчас все зарабатывают не очень. Время у нас такое. До пандемии хорошо зарабатывала, сейчас – похуже.

А вообще, все сейчас хотят залезть в чужой кошелек. Я же не делаю этого и не надо лезть в мой. Нашей семье хватает, потому что мы умеем жить и по-минимуму. Мы – дети, рожденные в СССР, знаем, что такое дефицит, когда надо ужаться, и что большая роскошь нужна не всегда. Наоборот, мы ценим немного другие, не материальные вещи. Поэтому, скорее всего, это будет правильный ответ. А вот конкретно узнавать, сколько вы получаете – один миллион, два или десять, — некорректно.

— Где вы сейчас живете?

— Преимущественно на даче – очень скромной по нынешним временам. Да, раньше это было очень модное место. Это были первые крутые коттеджные поселки

А сейчас появилось очень много фешенебельных городков закрытого типа со всей инфраструктурой. И наш поселок теперь в отстающих, но зато само место – энергетическое и намоленное. Рядом живут хорошие соседи.

Кто бы мог подумать 30 лет назад, что мы войдем в Новую Москву. Так что здесь и коротаем свои денечки. Пандемия внесла свои коррективы. Если раньше дача ассоциировалась с тем, чтобы приехать на шашлыки, а потом обратно домой, то теперь мы так привыкли здесь находиться, что в Москву ездим крайне редко. Нам нравится за городом. Там мы обязательно что-нибудь украшаем, поливаем, на даче всегда есть свои заботы. Так что здесь никому не приходится сидеть без дела.

— 28 августа в 10:30 на телеканале МУЗ-ТВ стартует новый сезон шоу «У-Дачный чарт». Как вы стали ведущей проекта?

— Как вообще случилась эта история? Сначала меня просто попросили выручить, потому что я могу все. Я – артист универсальный, а сейчас наступила эпоха таких личностей. Тех, которые могут не только петь, но и танцевать, говорить, вести, заниматься какими-то экстремальными видами спорта. То есть, проявлять свои способности и таланты на всю катушку. И что самое важное – быть интересным зрителю.

Зная, что произошла экстренная ситуация, и нужно выручить, Андрей Разыграев (музыкальный продюсер Муз ТВ — прим. ред) позвонил мне и попросил помочь. И я выручила и задержалась на канале. Это была, скорее, дружеская просьба. Я протянула руку помощи и не успела оглянуться, как мы уже начали снимать второй сезон. И не только потому что схватились за проект и стали хорошей командой… Просто все же смотрят на цифры. А когда цифры начнут падать, тогда и будем что-то менять.

В названии «У-Дачный чарт» уже заложена дачная история. Когда я пришла в этот телевизионный проект, имея большой опыт, я сказала ребятам, что мы работаем в узком кругу, и дача будет все время нас сковывать. Поэтому мол, давайте расширим наши горизонты. Ведь «У-Дачный чарт» переводится не только как «дачный», но и как «удачный».

А удача – это очень масштабный пример. Я победила и дальше мы стали путешествовать. А так как все любят открывать для себя новые места, то мы решили проводить наш «У-Дачный чарт» в разных городах страны и знакомить аудиторию с какими-то достопримечательностями, интересными видами. Потенциальный зритель, наблюдая за классной музыкой в нашем чарте, параллельно узнавал какую-то информацию. А тем более зритель канала Муз-ТВ – это молодой зритель. Вот ему точно не помешает узнать какие-то вещи, начиная от исторических и кончая туристическими. В общем, теперь мы и путешественники!

— Какую роль в вашей жизни играет канал Муз ТВ?

— Наташа Королева уже 30 лет на сцене, а Муз ТВ существует только 25. Я помню, как Игорь Крутой сделал этот музыкальный канал, все первые шаги, программы, ведущих, концерты, клипы. Тогда это было все вовремя и правильно, поскольку другого музыкального канала у нас в стране не было. Из года в год Муз ТВ развивается, не стоит на месте, потом появилась музыкальная пафосная гламурная премия. Для тех времен это было очень круто.

Ну и сейчас все проходит на уровне. Муз ТВ со мной многие и многие годы. Единственное, что я могу сказать – за все 25 лет я не удостоилась ни одной тарелки канала. Но уж самой народной певицей в нашей стране могу считать себя без зазрения совести. Потому что на моих песнях выросло такое количество людей, поколений, особенно на «Маленькой стране», что, может быть, тарелочку мне и надо было вручить. Но на мою любовь к каналу этот фактор не влияет. Потому что у меня есть самое главное – это любовь народа.

— Чем порадуете зрителей в ближайшее время?

— У меня все время что-то происходит, причем иногда весьма неожиданно. Я планирую одно, а случается другое. Ну что я могу сказать своим обожаемым слушателям, которые хотя прийти на мои живые концерты? В октябре начнется мое большое турне, куда включено много городов. Следите за моим Инстаграмом и рекламой.

Например, в ноябре состоится концерт в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский». Так что все мои питерские фанаты, поклонники и зрители, я вас с нетерпением жду. Вы же знаете, как у нас бывает все красиво и ярко. Это то, что касается гастролей. А так, всегда появляются какие-то видео, музыкальные работы, телепроекты, интервью.

Но мне даже не хотелось бы анонсировать их. Потому что те, кто следит за моим творчеством, знают об этом. А другим зачем же запаривать себе мозги. Пусть следят за другими молодыми исполнителями.

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