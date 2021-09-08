«Погиб как спасатель»: Симоньян рассказала детали трагической гибели главы МЧС

8 сентября Россию потрясла новость о трагической гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Руководитель ведомства находился в Красноярском крае на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций и арктической зоны, когда бросился спасать жизнь человека. Об этом сообщили в его министерстве.

Подробности в социальных сетях рассказала известная журналистка Маргарита Симоньян.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, — написала Симоньян в своем канале в Telegram. — Погиб как спасатель. Земля пухом».

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Тем же способом смерть главы МЧС прокомментировала известная телеперсона Тина Канделаки.

«Евгений Зиничев был примером настоящего мужчины и офицера. Такими людьми нужно гордиться. И, разумеется, он не мог поступить иначе, мгновенно сделав то, что делают сотрудники МЧС по всей стране, — ринулся спасать человеческую жизнь», — написала она.

Напомним, Зиничев возглавил МЧС России в мае 2018 года. До этого он занимал пост замдиректора ФСБ.

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