Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ»

45-летняя телеведущая Тина Канделаки сделала новый скачок в карьере. 8 сентября объявлено, что она ушла с поста генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ». Теперь телезвезда является заместителем гендиректора компании «Газпром-Медиа», что явно делает ее еще более весомой фигурой в российском медиа-пространстве.

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи, — цитирует Канделаки портал Sports.ru. — Предложение Александра Александровича (Жарова, гендиректора АО «Газпром-Медиа Холдинг». — Прим. авт.) — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены».

Кресло генерального продюсера «Матч ТВ» займет Александр Тащин, являющийся главным редактором телеканала.

Напомним, Тина Канделаки являлась занимала эту должность с момента запуска «Матч ТВ» в 2015 году.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет Тину Гивиевну с новой должностью!

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