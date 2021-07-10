«Такой большой уже»: Ида Галич показала повзрослевшего сына Леона

Телеведущая Ида Галич разместила в своем профиле Instagram кадры с годовалым сыном от бизнесмена Алана Басиева. Примечательно, что уже в этом возрасте мальчик похож с родительницей как две капли воды.

Блогер с многомиллионной аудиторией не так давно развелась с мужем и вернула себе девичью фамилию.

больше по теме Ида Галич вернула себе девичью фамилию после развода 1 июля в название ИП популярного блогера вернулось слово «Галич».

Несмотря на то, что брак Галич и Басиева распался, знаменитости продолжают заниматься совместным воспитанием сына Леона. Поклонники Иды находят невероятное сходство знаменитости и ее малыша.

У мальчика такая же обворожительная улыбка, как и у его мамы. Глазки Леона посажены точно так же, как у Иды. И только светлые кучерявые волосы отличают наследника Галич от нее самой.

«Вы так похожи, божечки», «Как же он похож на тебя», «Мамин сладкий медвежонок!», «Растет не по дням,а по часам», «Такой большой уже», «Я впервые вижу ребенка, который так на маму похож», «Ну какой мужчина, а кудри-то, кудри», — восхищаются подросшим малышом поклонники Иды.

Сама артистка призналась, что очень скучает по своему сыну. Галич получила отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и скоро увидит любимого ребенка:

«Я скоро его просто затискаю! Заобнимаю! Залюблю! Мамочка очень скучает».

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