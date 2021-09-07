«Растягиваем удовольствие»: Волочкова в спортзале гордо сверкнула влажной ложбинкой груди без лифчика

Пока в прессе обсуждают, как Анастасия Волочкова распоряжается своими елочками на приусадебном участке, балерина не теряет времени даром. Она активно работает над новым музыкальным альбомом и регулярно ездит записывать песни к продюсеру.

Не забывает артистка и о физической форме – шпагаты сами себя не сделают, а это, как известно, требует регулярных тренировок. К тому же, совсем скоро у Волочковой выступление.

Накануне экс-солистка Большого театра отправилась в спортивный зал, чтобы как следует попотеть и прийти в тонус. Балерина активно позанималась на тренажерах, подкачала пресс, укрепила ноги. «Растягиваем удовольствие», — показала после тренировки свой вертикальный шпагат балерина.

По итогам занятия танцовщица гордо запечатлелась на фоне зала. Оказалось, на занятие балерина пришла без лифчика. Но судя по гордому и довольному виду, артистку это не смутило. Она, напротив, демонстративно сверкнула влажной от физических нагрузок ложбинкой груди без пуш-ап.

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