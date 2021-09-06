Завещание не сделала: за наследство матери Еременко развернется борьба между родственниками

За наследство матери актера Николая Еременко Галины Орловой в ближайшее время развернется нешуточная борьба. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Речь идет о трехкомнатной квартире в Белоруссии, стоимость которой оценивается в восемь миллионов рублей.

Мать актера Галина Орлова, народная артистка Белоруссии, умерла не так давно в Минске в возрасте 92 лет. Ее подруга Зинаида Зубкова в шоке от поведения родственников. «Надо было присутствовать сутками рядом с ней. Никто не откликнулся. Даже на похороны родственники не приехали», — заметила женщина.

Галина Орлова, к сожалению, завещание не оставила. При жизни она говорила, что не хотела, чтобы кто-то из родных получил ее наследство.

Между тем известно, что любовница Николая Еременко живет в Москве. Она работает репетитором по английскому языку и воспитывает дочь Аню. Внебрачная дочь Еременко похожа на отца. Она и сына назвала Николаем. Как отметила Татьяна Масленникова, она почти не знала мать Еременко.

«Виделись, когда на могилу к Николаю приезжала. Она сквозь зубы разговаривала. А почему я должна отказываться от наследства? Надо узнать у кого ключи от квартиры. Она должна наследоваться двумя внучками — Олей и Таней. Я не знаю, как найти Олю. Это не моя задача на самом деле». Татьяна Масленникова

Напомним, что Николай Еременко скончался в 2001 году. После его смерти выяснилось, что он жил на две семьи. От жены Веры Титовой у артиста осталась дочь Ольга, а от любовницы Татьяны Масленниковой — Таня.

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