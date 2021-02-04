Про медведей и людей: 5 захватывающих российских документальных фильмов

Когда зрителям становится недостаточно придуманного сценария, возникает желание прикоснуться к чему-то настоящему и родному, узнать больше о мире и людях, которые нас окружают.

Сделать это можно через призму российских кинорежиссеров, которые в своих картинах показывают людей и явления рядом с нами под новым углом. Teleprogramma.pro собрала несколько отечественных документалок, которые нельзя пропустить.

«Авантюристы»

На что только не идут люди в надежде найти любовь, улучшить свое материальное состояние или получить чудесное исцеление. Этим искусно пользуются разного рода ловкачи, втираясь в доверие потерявшему бдительность человеку. Романтичный бойфренд, бизнес-коуч и загадочные целители — как уберечь себя и близких от их манипуляций?

Для начала стоит посмотреть сериал-антологию «Авантюристы» на КиноПоиск HD, которую сняла студия «Амурские волны». Это семь историй про харизматичных авантюристов и их виртуозные трюки. Всю правду о них расскажет зрителям ведущий проекта, актер и режиссер Александр Молочников.

«Антон тут рядом»

Удивительный и сильный отечественный фильм начался со знакомства главного редактора Питерского издания «Сеанс» Любови Аркус и мальчика с аутизмом Антона Харитонова. Чем больше Любовь узнавала о судьбе Антона и множества других людей, который живут с аутизмом в России, тем сильнее становилось ее желание что-то изменить.

Их встреча не только помогла Антону избежать участи стать пациентом психоневрологического интерната, но и положила начало благотворительному фонду поддержки детей с аутизмом и другими особенностями развития. Этот фильм не только о помощи, но и о том, как один человек узнал себя в другом. О том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно приходится убивать в себе, чтобы выжить.

«Северяне»

В завораживающих декорациях Кольского полуострова фильм рассказывает о трех героях, которых призвал север и уже не хочет отпускать: бригадир лесозаготовительной артели Владимир, командир звена полярной авиации Игорь и капитан буксира Мурманского торгового порта Василий.

Для зрителей открывается возможность стать частью их повседневных забот, которые для других людей могут быть настоящими испытаниями, а для них просто рутина. Проект режиссера Ильи Поволоцкого получил награды в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» на фестивалях Short to the Point и Indie Film в Румынии и США.

«Чувственная математика»

Эту старейшую науку мы привыкли воспринимать как нечто абстрактное и сложное для понимания. В бесконечных уравнениях и символических обозначениях сложно различить язык, на котором мир разговаривает с нами. Необязательно быть ученым, чтобы это увидеть и почувствовать.

Екатерина Еременко в своем фильме показывает, что математика вполне осязаема, ее можно попробовать на вкус, увидеть ее цвет или услышать. Фильм состоит из нескольких новелл. В центре каждой одно чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса.

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

Один из самых крупных хищников нашей страны восхищает своей уникальной красотой и невероятной мощью. В первый год жизни медвежата только начинают становиться на путь сильного независимого зверя. Они сталкиваются с первыми опасностями и учатся самостоятельно добывать пищу.

Фильм переносит вас в заповедные территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, где в окружении вулканов и чарующих рек, вы на протяжении семи месяцев будете наблюдать тайны взросления бурых медведей.

Документальный фильм получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший неигровой фильм» и сейчас доступен для просмотра на платформе КиноПоиск HD.

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