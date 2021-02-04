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Про медведей и людей: 5 захватывающих российских документальных фильмов

Когда зрителям становится недостаточно придуманного сценария, возникает желание прикоснуться к чему-то настоящему и родному, узнать больше о мире и людях, которые нас окружают.

Про медведей и людей: 5 захватывающих российских документальных фильмов
Кадр из сериала "Авантюристы"

Сделать это можно через призму российских кинорежиссеров, которые в своих картинах показывают людей и явления рядом с нами под новым углом. Teleprogramma.pro собрала несколько отечественных документалок, которые нельзя пропустить.

«Авантюристы»

Кадр из сериала "Авантюристы"
Кадр из сериала «Авантюристы»

На что только не идут люди в надежде найти любовь, улучшить свое материальное состояние или получить чудесное исцеление. Этим искусно пользуются разного рода ловкачи, втираясь в доверие потерявшему бдительность человеку. Романтичный бойфренд, бизнес-коуч и загадочные целители — как уберечь себя и близких от их манипуляций?

Для начала стоит посмотреть сериал-антологию «Авантюристы» на КиноПоиск HD, которую сняла студия «Амурские волны». Это семь историй про харизматичных авантюристов и их виртуозные трюки. Всю правду о них расскажет зрителям ведущий проекта, актер и режиссер Александр Молочников.

«Антон тут рядом»

Кадр из фильма "Антон тут рядом"
Кадр из фильма «Антон тут рядом»

Удивительный и сильный отечественный фильм начался со знакомства главного редактора Питерского издания «Сеанс» Любови Аркус и мальчика с аутизмом Антона Харитонова. Чем больше Любовь узнавала о судьбе Антона и множества других людей, который живут с аутизмом в России, тем сильнее становилось ее желание что-то изменить.

Их встреча не только помогла Антону избежать участи стать пациентом психоневрологического интерната, но и положила начало благотворительному фонду поддержки детей с аутизмом и другими особенностями развития. Этот фильм не только о помощи, но и о том, как один человек узнал себя в другом. О том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно приходится убивать в себе, чтобы выжить.

«Северяне»

Постер фильма "Северяне"
Постер фильма «Северяне»

В завораживающих декорациях Кольского полуострова фильм рассказывает о трех героях, которых призвал север и уже не хочет отпускать: бригадир лесозаготовительной артели Владимир, командир звена полярной авиации Игорь и капитан буксира Мурманского торгового порта Василий.

Для зрителей открывается возможность стать частью их повседневных забот, которые для других людей могут быть настоящими испытаниями, а для них просто рутина. Проект режиссера Ильи Поволоцкого получил награды в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» на фестивалях Short to the Point и Indie Film в Румынии и США.

«Чувственная математика»

Постер фильма "Чувственная математика""
Постер фильма «Чувственная математика»

Эту старейшую науку мы привыкли воспринимать как нечто абстрактное и сложное для понимания. В бесконечных уравнениях и символических обозначениях сложно различить язык, на котором мир разговаривает с нами. Необязательно быть ученым, чтобы это увидеть и почувствовать.

Екатерина Еременко в своем фильме показывает, что математика вполне осязаема, ее можно попробовать на вкус, увидеть ее цвет или услышать. Фильм состоит из нескольких новелл. В центре каждой одно чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса.

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

Кадр из фильма "Медведи Камчатки. Начало жизни"
Кадр из фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»

Один из самых крупных хищников нашей страны восхищает своей уникальной красотой и невероятной мощью. В первый год жизни медвежата только начинают становиться на путь сильного независимого зверя. Они сталкиваются с первыми опасностями и учатся самостоятельно добывать пищу.

Фильм переносит вас в заповедные территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, где в окружении вулканов и чарующих рек, вы на протяжении семи месяцев будете наблюдать тайны взросления бурых медведей.

Документальный фильм получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший неигровой фильм» и сейчас доступен для просмотра на платформе КиноПоиск HD.

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