«Сад-огород не хуже, чем у Аллы»: Юдашкина в растянутой футболке взялась украшать глиняные горшки

Марина Юдашкина слывет гостеприимной хозяйкой. Жена именитого модельера прекрасно готовит и часто балует домашних изысканными блюдами. Иногда бизнесвумен кашеварит прямо в казане на огне, так мясо получается еще сочнее и ароматнее. Помимо кулинарных талантов она может также похвастаться и умениями в садоводстве. К примеру, звездная блондинка сама следит за овощами в теплице, пропалывает сорняки, поливает грядки. И готовит на зиму закрутки с малосольными огурчиками и помидорами. Ну а свежие перчики и зелень к столу — это неотъемлемая часть трапезы.

Ко всему прочему, Марина Юдашкина решила провести мастер-класс для своих поклонников, научив их тому, как с помощью подручных вещей можно украсить простые глиняные горшки. Все это с пошаговой инструкцией и видеоописанием жена Валентина Абрамовича показала в ролике, который она опубликовала в своем микроблоге.

«Хотела попробовать сделать глиняный горшок для цветов нарядней и вот, что получилось! Каждый может попробовать на свой вкус! Делитесь вашими поделками!» — отметила Юдашкина. «Сад-огород не хуже, чем у Аллы!», «Ого! Мариночка, какая вы все-таки мастерица», «Вот умеете же создать настроение», «Просто волшебная фея!», «Ух, какой талант пропадает! Вам бы на передачу, где все про дачи и загородную жизнь», «Мда! Гламуром и не пахнет», «Кажется, что все так просто и легко!», «Шедевр, так красиво получилось! А ведь были простые горшки из глины», «Молодчинка! Мастерица, умелица», — пишут фолловеры.

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