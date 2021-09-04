«Честно заслужила свой ужин»: Лиза Галкина поймала осетра и с восторгом кинулась в объятия мамы Аллы

Примадонна вместе с семилетними двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку.

Как позже рассказал шоумен Максим Галкин своим поклонникам в Instagram, Гарику не сразу удалось поймать рыбку. Зато его дочка Лиза отловила устрицу и осетра. Девочка была в полном восторге. Компанию малышам на рыбалке составила и Алла Пугачева. Поймав рыбку сачком Лиза от счастья тут же кинулась в объятия именитой мамы, буквально визжа от радости. Она поначалу даже забыла просить у инструктора, какую именно рыбку ей удалось поймать.

Лиза светилась от счастья, демонстрируя, как мастерски она управляется с тяжелым сачком с рыбиной в сетке. На видеоролике дочка Примадонны буквально приплясывает на месте, радуясь тому, что ей удалось поймать собственную рыбку на ужин.

«Маа-ма!» — кинулась в объятия Пугачевой ее дочка Лиза, радуясь своему улову. «Ура», — не сдержала восторга певица, подбадривая девочку. «Ну теперь ты тоже честно заслужила ужин», — похвалил дочку Аллы инструктор по ловле рыб. «А как эта рыба называется?» — тут же спросила у него Лиза. «Это у тебя осетрина», — гордо ответили наблюдатели.

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