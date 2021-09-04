«Ой, мама! А можно?»: Пугачева в коралловых брюках-капри блеснула стройными ножками на рыбалке

Примадонна выбрала для активного отдыха на свежем воздухе стильный, но вместе с тем практичный аутфит.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился свежим видеороликом, который был заснят еще до начала учебного года. По словам шоумена, Примадонна вместе с семилетними двойняшками Гарри и Лизой, по приглашению Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, сходила на рыбаку. Компанию звездному семейству также составила девятилетняя внучка Пугачевой — Клава. Она гостила у именитой бабушки, пока ее родители отдыхали в Греции. Вернувшись в Москву старшая дочка Примадонны решила устроить им уикенд на свежем воздухе. Двойняшки от ловли рыбы были просто в восторге.

Примадонна взялась за удочку так, словно она большой профессионал в этом деле. Особое внимание хотелось бы уделить аутфиту певицы. В свои 72 года Алла Пугачева может похвастаться стройной фигурой и миловидной внешностью. Жена шоумена Максима Галкина позировала в коралловых брюках-капри, принтованной блузе оверсайз и молодежных кроссовках. Певица засветила тонкие изящные щиколотки.

«Ой, мама! А можно?» — подскочил к Алле ее сын Гарри, чтобы забрать удочку.

Лиза Галкина нежно прильнула к звездной маме. Дети получили незабываемый опыт, на рыбалку до этого они не ходили.

«Пока я снимал новый сезон «Лучше Всех!», Миша с Кристиной и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео», — отметил Максим.

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