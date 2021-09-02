«По ногтям найдут девушку»: Тимати заинтриговал кадром женской руки

Поклонники гадают, с кем артист проводит время в отпуске.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Тимати появилась запись, в которой артист устроил очередную интригу.

Шоумен после того, как единственный раз вывел в свет победительницу шоу «Холостяк» — Екатерину Сафарову, больше не появлялся с моделью в общественных местах. Бывшая девушка футболиста Неймара улетела в Испанию. В Москве Сафарова пробыла совсем недолго. Да и сам Юнусов почти сразу после выхода с моделью на премии МУЗ-ТВ улетел на отдых.

К слову, артист все еще находится на Миконосе. И там бывший возлюбленный Анастасии Решетовой запечатлелся в объятиях девушки. Однако лица красотки Юнусов не показал. Поклонники Тимати тут же стали гадать, кому может пренадлежать рука с ярко-алым маникюром.

«Все теперь ломают голову, чья рука на последнем фото», «Видимо, Катю не осилил», «Уже вычислили по маникюру?», «Срочно найдите эту руку», «По ногтям и форме пальцев найдут за час девушку», «Детективы, чья рука на последнем фото?» — написали фолловеры Тимати в комментариях под фото.

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