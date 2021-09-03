«Плаксивым султаншам и не снилось»: экранная дочь Хатидже султан в топике в облипку ошеломила пышной грудью

На личной страничке в Instagram Бурджу Озберг поделилась «горячим» снимком, который тут же разлетелся в Сети за считанные доли секунд. Экранная дочь Хатидже султан и Ибрагима паши соблазнительно блеснула пышной грудью, показав поклонникам, чем так щедро ее наградила матушка-природа. При этом фанаты принялись гадать: надела ли Бурджу нижнее белье? Актриса умело подчеркнула яблочки-груди, примерив топик в облипку.

«Плаксивым султаншам и не снилось», «Что-то мы не помним таких форм у Хуриджихан султан», «Вай! Какая шикарная! Повелительница гарема», «Шехзаде Баязид бы тут же унес в свои покои», «Такая бы вмиг очаровала будущего султана», «Вот вам и дочка Хатидже султан», «Какая у Хюррем султан невестка! С такими пышными формами», «Куда они прятали ее сочный бюст в сериале?? Там она стройняшка», — написали фолловеры.

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