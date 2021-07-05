«И это дочь Хатидже султан?»: Бурджу Озберг в смелом купальнике блеснула видом крепкого «ореха»

Бурджу Озберг сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль дочери Ибрагима паши и Хатидже султан — Хуриджихан султан. В девушку по сценарию был тайно влюблен ее двоюродный брат шехзаде Баязид. И, несмотря на нежелание султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан, их сын-наследник все-таки прошел обряд никаха со своей избранницей. Но этот факт от падишаха долгое время скрывали.

Если в сериале Бурджу предстала в образе очаровательной влюбленной скромницы с изяществом и статностью султанши, то в жизни актриса может похвастаться более сильной натурой. Озберг не стесняется демонстрировать идеальную фигуру в купальнике. Так, на яхте актриса позировала в соблазнительном бикини, сверкнув упругими прелестями и крепким «орешком». Партнерше Араса Булута Ийнемли есть, чем похвастаться.

«Вид со спины у нашей султанши что надо!», «Хатидже от такой дочки бы в обморок упала», «Баязид бы запер в гареме», «Вах, какая султанша», «И это дочь Хатидже султан?», «Красотка, фигурка — топчик», «Роскошная девушка, эта Хуриджихан! А какие у нее кудри… ммм! Просто мечта», «Баязид бы такого не допустил», «Вот в таком купальничке и в покои к шехзаде», «Скромность пропала», «Хуриджихан уже не та», — написали фолловеры.

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