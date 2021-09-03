Ах, эта свадьба: Юлия Ефимова появилась на празднестве в платье-комбинации с открытой спиной и грудью

Наступившая осень ознаменовала собой начало свадебной поры. И красавица-пловчиха Юлия Ефимова уже стала гостей на одной из церемоний. Девушка показала кадры с празднества, на котором отметилась в утонченном наряде.

Ефимова отправилась разделить радость с молодоженами в нежно-голубом платье в бельевом стиле. Фасон наряда с открытой спиной и грудью подчеркнул спортивную фигуру красотки, а также явил миру ее изящные достоинства. Девушка с удовольствием позировала на камеру, развлекалась с друзьями, а также уделила внимание самым маленьким гостям вечеринки. Кто-то даже заметил, что пловчиха примерила роль аниматора.

Напомним, Юлия Ефимова — выдающаяся отечественная пловчиха. Она принимала участие в Олимпиаде-2021 в Токио этим летом, но, увы, до пьедестала не доплыла.

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