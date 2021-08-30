«Почему такая красивая-то?»: пловчиха Ефимова в облегающем топе подразнила точеными формами

«Золотая рыбка» отечественного спорта поделилась новым фото у себя в микроблоге, вызвав ажиотаж среди фанатов.

По окончании Олимпиады-2020 Юлия Ефимова не спешит возвращаться в США, где давно обосновалась ради тренировок. Пловчиха прилетела из Токио в Москву, затем отправилась отдыхать в Волгодонск – здесь девушка старается отдыхать чуть ли не каждый год, и радует поклонников летними пляжными снимками.

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Неплохо получаются у Ефимовой фото и в мегаполисах. Красотка поделилась селфи, на котором позирует в модном нюдовом топе. Точеные формы и осиная талия – пожалуй, первое, на что падает взгляд при просмотре публикации спортсменки.

«Юля выглядишь супер», «Красавица!», «Огонь! Очень красивая!», «Господи почему такая красивая-то?», «Богиня красоты», «Шикарная», «Чудо — иметь среди нас такого драгоценного ангела, как ты», — воспевают красотку Ефимовой подписчики в комментариях.

Кто-то из фолловеров снова упомянул комментатора Губерниева – главного ценителя красоты Ефимовой. Телеведущий старается не упускать ни одно горяченькое фото красавицы-пловчихи, оставляя эмоциональные комментарии под снимками.

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