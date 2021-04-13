«Это не песня»: Шуфутинский раскритиковал композицию Манижи для «Евровидения»

Музыкант Михаил Шуфутинский нелестно отозвался о композиции певицы Манижи «Русская женщина», с которой в мае нынешнего года она поедет на песенный конкурс «Евровидение» штурмовать вершины.

«На мой взгляд, это не песня. Она спела какое-то произведение, видимо, соединив мотивы разных национальностей. Манижа хорошо спела кусочки разных песен, скажем так. Я не услышал, что она хотела сказать своей песней». Михаил Шуфутинский

Как отметил Михаил Шуфутинский, любое музыкальное произведение — это декларация чувств, любви, шутки и вероломства. Для него же композиция певицы не совсем ясна. В то же время музыкант пообещал болеть за Манижу на «Евровидении», потому что она представляет Россию, а это для него самое главное.

По словам Шуфутинского, в песенном искусстве музыка в общем понятии этого слова разнообразнее и чувственнее, чем «песенка Манижи», сообщает МК.ru.

Напомним, что Манижа уже не раз подвергалась критике за песню, с которой она отправится в Роттердам. Многие считают, что с этой композицией у нее нет особых шансов на успех.

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