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«Ревностно относился к маме»: дочь Самохиной рассказала о втором неудачном браке актрисы

Анна Самохина в 1994 году вышла замуж за бизнесмена.

«Ревностно относился к маме»: дочь Самохиной рассказала о втором неудачном браке актрисы
Анна Самохина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Александра Самохина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о втором неудачном браке своей матери актрисы Анны Самохиной. Ее мужем был бизнесмен Дмитрий Коноров.

Анна Самохина и Дмитрий Коноров
Анна Самохина и Дмитрий Коноров. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У него была небольшая кафешка, когда они только встретились. Мама всегда мечтала о ресторане. Она любила вкусно поесть. Они из этого кафе сделали в итоге два успешных ресторана. Мама была очень увлечена этой деятельностью. Она всю душу вложила в это дело. Мы с Дмитрием друзьями, к сожалению, не стали. Он слишком ревностно относился к маме. Хотел, чтобы она принадлежала только ему. Он никогда меня не обижал. Сейчас мы не общаемся».

Александра Самохина

По словам Александры Самохиной, как-то летом мать ей сказала, что дочери надо пожить у бабушки. «У Димы появилась девушка. Ее, кстати, тоже звали Александра. Они приняли решение развестись. Я помню, как однажды пришла к ним, и Дмитрий сказал мне: «Я как твою маму больше никого любить не буду», — заметила Александра Самохина.

Напомним, что Анна Самохина и Дмитрий Коноров были вместе семь лет. После развода они распродали все рестораны.

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