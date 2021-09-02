«Они не смогли договориться»: Александра Самохина объяснила, почему развелись ее родители

Актриса Александра Самохина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему развелись ее родители — знаменитые актеры Анна и Александр Самохины.
«Мои родители познакомились в Ярославском училище. Это было их первое серьезное чувство. Папа был старше мамы на восемь лет. Ее человеческие качества его просто покорили».
Как отметила Александра Самохина, счастье семьи было недолгим. У ее мамы начался роман на съемках «Воров в законе» с актером Арнисом Лицитисом. «Брак с папой тогда удалось сохранить, хотя у него тоже были связи на стороне. Они жили еще вместе долго. Но это была такая влюбленность. Арнис – очень интересный человек, интеллигентный. Наверное, можно было увлечься этим человеком. Актерская профессия порой приводит к тому, что люди подолгу могут не видеть друг друга. Отец и мать могли не видеться по полгода. В начале девяностых работы у актеров было мало. Мама пыталась поговорить с отцом, чтобы начать какой-то бизнес. Но он творческий человек. Они в итоге не смогли договориться», — заметила Александра Самохина.
Александра Самохина — известная российская актриса. В кино она дебютировала в 1989 году в эпизоде фильма «Дон Сезар де Базан».