«Они не смогли договориться»: Александра Самохина объяснила, почему развелись ее родители

Актриса Александра Самохина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему развелись ее родители — знаменитые актеры Анна и Александр Самохины.

«Мои родители познакомились в Ярославском училище. Это было их первое серьезное чувство. Папа был старше мамы на восемь лет. Ее человеческие качества его просто покорили».

Александра Самохина

Как отметила Александра Самохина, счастье семьи было недолгим. У ее мамы начался роман на съемках «Воров в законе» с актером Арнисом Лицитисом. «Брак с папой тогда удалось сохранить, хотя у него тоже были связи на стороне. Они жили еще вместе долго. Но это была такая влюбленность. Арнис – очень интересный человек, интеллигентный. Наверное, можно было увлечься этим человеком. Актерская профессия порой приводит к тому, что люди подолгу могут не видеть друг друга. Отец и мать могли не видеться по полгода. В начале девяностых работы у актеров было мало. Мама пыталась поговорить с отцом, чтобы начать какой-то бизнес. Но он творческий человек. Они в итоге не смогли договориться», — заметила Александра Самохина.

Александра Самохина — известная российская актриса. В кино она дебютировала в 1989 году в эпизоде фильма «Дон Сезар де Базан».

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