«Так бывает? Груди стоят и без пуш-апа»: беременная Нюша в лифчике-невидимке «подняла свои яблочки»

Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым готовится к прибавлению в семье. У пары есть общая дочка Симба. Несмотря на свое интересное положение, поп-дива все также путешествует, ездит в теплые страны и наслаждается морскими прогулками. Артистка то и дело публикует в Instagram «горячие» фото в бикини. Певицу совершенно не смущает заметно округлившийся животик. И будучи беременной, своей привлекательности красавица-брюнетка не теряет.

На свежем селфи Нюша позировала в сексапильной сорочке и бежевом лифчике-невидимке, соблазнительно «подняв свои наливные яблочки-груди». Такое томное фото поклонники без внимания не оставили.

«Так бывает? Груди стоят и без пуш-апа», «Сексуальная штучка», «А еще говорят, что при беременности мамочки оплывают! Где?? Все такая же красотка», «Наверное ждет сынишку! Дочки отнимают у мамы красоту! А наша Ню только расцвела», «Хорошенькая мамочка», «Грудь шикарная! Волшебный эффект», «Тут такие прелести, что аж в глазах темнеет», — пишут фолловеры.

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