«Какая ты красотка»: беременная Нюша в мини-юбке и гольфах отметилась на вечеринке

Нюша уже давно выступает на сцене. Она привыкла к вниманию публики. Однако долгое время певица предпочитала скрывать свою личную жизнь. Но после свадьбы с Игорем Сивовым и рождения дочки Симбы, артистка стала более открытой. Она делится семейными кадрами и откровенно рассказывает о своей жизни в интервью. А недавно звезда объявила, что снова беременна.

Этим летом Нюша много путешествует. Она успела съездить в Турции, где повеселилась с Викторией Лопыревой. А недавно они снова встретились на вечеринке подруги уже на Алтае. Накануне певица посетила очередной праздник, устроенный в стиле аниме. Для появления на публике она выбрала черную мини-юбку плиссе, белый кардиган с принтом и черные туфли на каблуке, которые дополнили гольфы в тон.

«С бала на корабль и с корабля на бал. Пособие о том, как выжить после двух бомбических день рождения. Машуля, днем рождения тебя», — написала звезда.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит артистка. Многие написали ей приятные слова. «Какая ты красотка», — заявила именинница.

«Такая шикарная», «Не тяжело на каблуках ходить беременной?», «Ты выглядишь так прекрасно», «Ты прям как аниме героиня», «Просто куколка», «Беременность тебе к лицу», «Не узнать в таком наряде», — прокомментировали пост подписчики.

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