«Тут есть одна тонкость!»: 72-летняя Пугачева в абсолютно модном плаще показала, как нужно одеваться родителям школьников

Примадонна в День знаний блистала на школьной линейке в слаксах и черном лонгсливе. Ее образ оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Сайт Teleprogramma.pro вместе с имидж-стилистом оценил актуальность модного лука Аллы Пугачевой в День знаний. Примадонна отвела детей на школьную линейку и засветила стильный аутфит. Певица позировала в полупрозрачном плаще, слаксах и черном лонгсливе. Изюминкой образа возлюбленной шоумена Максима Галкина стала эффектная шляпка, которая понравилась бы и француженкам.

Алсу Арна не смогла найти модных «ляпов» в аутфите Примадонны. Тем более, что певица оделась в соответствии со школьным дресс-кодом. А этому, как говорит имидж-стилист, у Аллы Борисовны стоит поучиться многим родителям младшеклассников и старшеклассников.

«Алла Борисовна в День знаний соблюла два важнейших правила. Во-первых, в своем образе она отражает то, как необходимо приходить родителям в школу. Это максимально закрытый лук. Во-вторых, тут есть еще одна тонкость! И это цветовая палитра. Сдержанные оттенки в школьной тематике — черно-белые тона. Судя по тому, как одеты дети Аллы Пугачевой, она последовала школьному дресс-коду. У нее абсолютно модный полупрозрачный плащ. Элегантности добавляет шляпа. По аксессуарам могу добавить, что подвеска, которую выбрала певица с «характером». Достаточно острая, но зная Аллу Борисовну, все гармонично», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion.

Училась: МГУ на факультете « Теория Моды», бизнес-школа для дизайнеров Fashion Factory School и множество аналогичных курсов . С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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