«В будущем поведу сына в первый класс»: Арзамасова поделилась своими материнскими мечтами в День знаний

26-летняя Лиза Арзамасова в середине августа родила сына Левушку от постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. В своем микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим снимком, поздравив всех школьников и студентов, а также их родителей с первым учебным днем в новом году. При этом жена Ильи Изяславича помечтала о том, как она сама отведет сынишку в школу через семь лет.

«Дорогие друзья! Две недели читаю ваши поздравления и добрые пожелания! Это такая мощная батарейка! Солнечный аккумулятор! Заряд космический! Спасибо вам за то, что так щедро делитесь добром, что не жалеете слов! Я вообще не понимаю, откуда вы берете столько внутренних ресурсов для того, чтобы делиться положительными эмоциями с чужим человеком! Спасибо вам за каждое вдохновляющее слово.

Все читаю. По возможности стараюсь всем ответить: словом, «лайком», «говорящей картинкой», значком. Сразу прошу прощения у тех, кто пишет в директ: там тысячи сообщений, и на них меня совсем не хватает. На личные переписки теперь уже точно времени не найти. Предпочитаю прочитать все сообщения, которые вы пишете в открытом доступе и здесь же ответить.

Ну а сегодня Первое сентября, День знаний. Поздравляю всех, у кого детки идут в школу. Поздравляю школьников и студентов!! И с большой нежностью думаю о том, что в очень обозримом будущем и я поведу своего сына в первый класс», —написала Лиза.