Левушка уснул на коленках: Арзамасова в платье до пола и кроссовках показала модный лук молодой мамы

Актриса из ситкома «Папины дочки» с любовью смотрела на мирно дремлющего у нее на руках малютку-сына.

На личной страничке в Instagram Лиза Арзамасова поделилась свежим снимком, который был сделан на природе. Актриса из ситкома «Папины дочки» уютно расположилась на газоне, взяв на руки мирно дремлющего малютку-сына. Левушка уснул на коленях у молодой мамочки. Поклонники смогли рассмотреть только милый чепчик, которым Лиза прикрыла личико сынишки и полосатые ползунки. Показывать первенца поклонникам раньше времени Арзамасова не собирается.

При этом актриса похвасталась своим «мамским» аутфитом. Жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха даже в декрете старается выглядеть красиво и ухоженно. Лиза примерила пастельное небесно-голубое платьице в пол с рисунком в виде листочков. Поверх актриса накинула бежевый кардиган в песочных тонах. Изюминкой образа стали розовые кроссовки.

«Молодой мамочке все к лицу», «Даже в декрете такая модная!», «Отличный лук на каждый день для прогулок с сынишкой», «Классный образ! Платье такое нежное, девичье», «Когда мама больше на сестренку похожа», «Без макияжа еще моложе стала, совсем девчонка», «Это такое счастье, когда любимые рядом», «Левушка сладко спит», — написали фолловеры.

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