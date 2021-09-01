«Ну хоть без пучка волос»: Глюкоза в «голом» купальнике засветила зону бикини на море

Поп-дива дерзко блеснула совершенным телом, чем ввела в ступор мужскую часть своих поклонников в Instagram.

Певица Глюкоза в микроблоге поделилась сексуальным снимком на море. Наташа Чистякова-Ионова в «голом» купальнике «случайно» засветила зону бикини, лишив поклонников дара речи. Красавица-блондинка игриво блеснула шикарными прелестями: длинные рельефные ножки поп-дивы и ее «сочные» груди-яблочки не оставляют мужскую часть подписчиков звезды равнодушными.

Соблазнительный купальник Натальи практически не оставлял места для фантазии. Бикини обнажило пышный бюст артистки, а трусики не скрывали манящих форм. Выглядит певица весьма и весьма соблазнительно.

«Фигурка шикарная! Просто бомба», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Вай! Какое шикарное тело», «В «голом» купальнике? Все на виду», «А поприличнее не было бикини? Даже ракушку видно», «Ну хоть без пучка волос на теле», «Шикарная мамасита», «Богиня на пляже», «Хорошенькая, а ведь мама двоих детей! Какая прелестница», «Муж не ревнует??», «Эу! Хоть ракушку-то прикрой», — написали фолловеры.

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