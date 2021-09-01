Лихо отплясывала: Пугачева в узких джинсах пританцовывала под живой вокал Орбакайте в Юрмале

Алла Пугачева, как говорят многие ее поклонники, своего озорства и задора к 72 годам не растеряла. Певица привыкла у тому, что ее окружают молодые и бойкие. Артистка замужем за шоуменом Максимом Галкиным. Разница в возрасте у них приличная — двадцать семь лет. Ко всему прочему, Примадонна не побоялась в зрелом возрасте стать мамой. У пары подрастают семилетние двойняшки Гарри и Лиза. В новом учебном году малыши пойдут во второй класс.

На отдыхе в Юрмале Алла Борисовна зажигала на сцене, как и в пору своей юности. Оделась Примадонна по молодежному смело — она лихо отплясывала под живой вокал дочери Кристины Орбакайте. Пугачева блистала в свете софитов в куртке милитари, узких джинсах по фигуре, кепке и белых модных кроссовках. На сцену вместе с Аллой Пугачевой поднялся и шоумен Максим Галкин, он нес большой букет цветов для падчерицы.

«Группа поддержки — веселая семейка на концерте в Юрмале!» — писала певица.

Кристина Орбакайте с удовольствием поделилась с поклонниками в Instagram этими памятными кадрами с концерта, которые так дороги ее сердцу. Надо сказать, что в этом году Алла Пугачева на Рижском взморье не отдыхала, она осталась с детьми в подмосковном особняке в деревне Грязь.

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