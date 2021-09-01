«Комплекса мужчины «с прицепом» не было»: звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о личной жизни и воспитании сына

Антон Богданов из «Реальных пацанов» пережил предательство жены. В 2014 году его супруга ушла к его лучшему другу Стасу Тляшеву, который в сериале сыграл Эдика. С тех пор Антон живет один и воспитывает сына Демьяна. Актер поселился в Подмосковье, так как считает, что свежий воздух и тишина идут на пользу десятилетнему мальчику.

«Мне странно видеть, что роль папы после развода обесценивается. Закон всегда на стороне мамы, она главная в жизни ребенка. А папа пусть появляется по выходным. Нет, я с этим не согласен. И комплекса мужчины с «багажом», «прицепом» или как там еще обзывают детей, у меня никогда не было. Если девушке не нравится, что я живу с ребенком, ну окей, найдется другая», — цитирует Богданова «Комсомольская правда».

Добавим, что сейчас Антон состоит в отношениях с девушкой по имени Лаура, но о свадьбе речь пока не идет.

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