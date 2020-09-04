Первыми гостями Дмитрия Шепелева в шоу «Ты как я» станут Баста и Антон Богданов

Новое шоу «Ты как я» стартует на ТНТ 6 сентября. Семейную программу, гостями которой станут российские знаменитости и их дети, будет вести Дмитрий Шепелев.

Уже известно, что первыми в студию придут Баста и Антон Богданов из «Реальных пацанов».

Что ждет знаменитых родителей? Самые серьезные испытания! Баста укротит всех розовых медведей, а Антон Богданов сразится силой мысли с 10-летней девочкой.

Испытания предстоит пройти не только родителям, но и детям: например, придумать рифму к слову Антон и рассказать, как папы выглядят 1 января. Ответить, какая любимая шапка у Василия Вакуленко и чем играют дома отцы.

Семейное шоу «Ты как я» покажет звезд с новой стороны и расскажет об отношениях в знаменитых семьях.

«Мне кажется, что Василий — тот папа, про которого говорят «как за каменной стеной». Дочь от него просто без ума. Антон воспитывает удивительного сына, очень рассудительный и глубокий парень растет, — отметил Дмитрий Шепелев, ведущий шоу «Ты как я».

Премьера! Смотрите шоу «Ты как я» 6 сентября в 18:00 на ТНТ!