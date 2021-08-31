«Очень вкусно и элементарно просто»: Валерия научила, как готовить банановые оладьи на завтрак

Рецепт от звезды очень простой, а блюдо получается очень аппетитным.

Певица Валерия всегда очень активна в соцсетях. Знаменитость регулярно общается с подписчиками, делится новостями о работе и личной жизни, показывает кадры из отпуска, как нянчится с внучкой или встречается с друзьями.

На этот раз звезда научила поклонников, как готовить банановые оладьи. Она рассказала, что давно не делала их дома – плотный рабочий график, разъезды, выступления не позволяли. А тут неожиданно выдалось свободное утро, и Валерия решила испечь завтрак для всей семьи.

«Вкусненькие такие, кстати. Не такие уж бесполезные – все-таки не только тесто», — объяснила певица.

Звездная хозяйка не только показала процесс выпекания аппетитного и простого блюда, но и научила его готовить. Для теста необходимо всего-навсего три ингредиента: 1 банан, 1 яйцо и 1 столовая ложка муки. Все это смешать в блендере и выпекать на сковороде. «Ну очень вкусно и элементарно просто», — заметила артистка.

Смотрите также