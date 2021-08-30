«Фотография на языке любви и нежности»: Арзамасова заботливо прикрыла ладонью личико спящего сынишки Левушки

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась нежным летним снимком, показав, какой ее видит пасынок Мартин. Именно он сфотографировал мачеху с новорожденным братиком на газоне.

26-летняя Лиза Арзамасова умилила поклонников свежей порцией снимков с малюткой-сыном Левушкой. В кадре актриса из ситкома «Папины дочки» позировала на газоне, укачивая на руках мирно спящего малыша. Такие моменты для семьи Ильи Авербуха пока редки. В беседе с поклонниками новоиспеченная мамочка намекнула, что «ночки у них бойкие». Судя по всему, Левушка капризничает и не дает своим родителям спать.

Зато на природе малыш мог подремать, чего не скажешь о Лизе. Актриса выглядела более или менее отдохнувшей. Поклонники заметили, что такой умиротворенный и счастливый вид добавляет Лизе загадочности. Сама Арзамасова поблагодарила 17-летнего пасынка Мартина за нежное летнее фото. При этом актриса показала, какой ее видит сын Ильи Изяславича. Юноша уже успел привязаться к братику. Ведь долгое время Мартин был единственным ребенком в семье. Старшего сына постановщику ледовых шоу подарила фигуристка Ирина Лобачева.

«Очень нежно», «Мадонна с младенцем», «Фотография на языке любви и гармонии», «А почему личико малыша все еще прячете?», «Молодая мамочка и ее дитя!», «Сколько нежности», «Самое милое фото за лето», «Нежнятина», «От вас исходит любовь и тепло», «Сколько счастья», «Малыш просто прекрасный, как и его мамочка», «Сынишка-то, небось, по ночам скучать не дает», — написали фолловеры.

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