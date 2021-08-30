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Умело скрыла кисти рук: 72-летняя Пугачева в летящем шифоновом платье засветила изящные щиколотки в танце

Примадонна на вечеринке веселилась наравне с другими гостями, наслаждаясь приятной компанией.

Умело скрыла кисти рук: 72-летняя Пугачева в летящем шифоновом платье засветила изящные щиколотки в танце
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин порадовал поклонников редким снимком Примадонны. 72-летняя красавица-жена шоумена устроила безудержные пляски на танцполе, веселясь наравне с другими гостями праздника. При этом Алла Пугачева во всей красе показала свой вечерний образ. Певица отдала предпочтение летящему шифоновому платью с цветочным принтом. Изюминкой образа стали ультрамодные рукава-фонарики и широкий серебристый поясок на талии. В тон к ремешку Алла Борисовна подобрала туфельки Золушки, не забыв прикрыть кисти рук кипенно-белыми митенками.

В танце Примадонна изящно блеснула тонкими стройными щиколотками, кружась на танцполе. А Максим подловил танцующую возлюбленную в момент ее великолепных танцевальных па. Яркий макияж певица дополнила пышной укладкой — фирменной прической с вьющимися локонами.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в легком шифоновом платье на танцах блеснула стройными ножками. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Ножку эть!», «Воздушное платье взлетает в танце! И наша Алла просто как девочка», «Ослепительная красотка», «Вами можно только любоваться», «Шикарная! Дива на все времена», «О-ля-ля! Какие ножки», «Божественная», «Образ неземной! Ну просто ангел», «Чудо как хороша», «Туфельки как у Золушки из сказки», «Королевишна», — написали фолловеры.

Вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Примадонна поселилась в замке в подмосковной деревне Грязь. Пара воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. Летом супруги любят отдыхать на Рижском взморье.

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