«Это любовь! Кольцо не снимает»: Пугачева в вязаном кардигане в оттенке подсолнуха мило позировала в объятиях молодого мужа

Примадонна светилась счастливой улыбкой. Однако поклонники пары обратили внимание на то, что шоумен не расстается с символом их любви - обручальным кольцом.

Максим Галкин не расстается с символом их с Аллой Пугачевой любви — обручальным кольцом. На романтическом снимке с Примадонной ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале «случайно» засветил в кадре свое кольцо. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруги успели и обвенчаться в маленьком храме в Подмосковье. На церемонии присутствовали только самые близкие и, конечно же, старшая дочь певицы Кристина Орбакайте.

В интервью Олегу Меньшикову артистка призналась, что только с Максимом Галкиным она поняла, что такое быть замужем. Однажды Алла Борисовна напрямую спросила мужа, может ли она с ним спокойно стареть. И шоумен со всей серьезностью ответил — конечно, да! Это настолько поразило певицу, что она запомнила ту беседу во всех деталях. Особенно Примадонну восхитил взгляд мужа, то с каким теплом он на нее смотрел, давая такое важное обещание.

Алла Борисовна, как не раз говорил историк моды Александр Васильев, с замужеством только похорошела. Так, на домашнем фото с мужем Примадонна позировала в вязаном кардигане в оттенке подсолнуха с горчичными вкраплениями. Изюминкой образа стали шифоновая небесно-голубая блуза и модная сумочка-клатч.

«Это так мило, что Макс свое колечко обручальное не снимает», «Романтика! Отличная пара», «Аллуся рядом с молодым мужем-то как расцвела», «Наша Алла как девочка влюбленная, вся светится», «Это любовь! Кольцо не снимает», — пишут фолловеры.

Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица поселилась в подмосковной деревне Грязь. Пара воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году малыши пойдут во второй класс.

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