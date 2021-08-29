«Упс! Лисьи носики по ветру»: жена Бурака Озчивита в «голом» платье блеснула пышным бюстом без пуш-апа

Фахрийе Эвджен на личной страничке в Instagram поделилась свежим пикантным кадром. Этим летом актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» стала все чаще баловать поклонников «горячими» снимками. То, возлюбленная Бурака Озчивита позировала в жемчужном купальнике на яхте, то сверкала прелестями фигуры в саду на террасе. На этот раз Фахрийе сделала селфи с букетом цветов, покрасовавшись перед зеркалом в эффектном сексапильном алом платье, ткань которого, как вторая кожа льнула к звездному телу актрисы, подчеркивая все соблазнительные изгибы. При этом многие поклонники заметили, что Эвджен позировала в платье на голое тело, не став надевать лифчик или корсет.

«Упс! Лисьи носики по ветру», «Яблочки стоят и без пуш-ап», «Султанские прелести напоказ», «Малкочоглу бы приревновал», «У Бурака такая красавица-жена! Просто прелесть», «Ну как? Она же родила, а фигурка словно у молоденькой девушки», «Такой шикарный бюст даже корсет не нужен», «Ее бы на роль Хюррем султан», «Дороогу! Султанша идет! Помните, как обычно визжал Сюмбюль-ага», «Роскошное платье и красивая девушка», — пишут фолловеры.

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