«Какая еще Михримах? Когда жена — секси»: Фахрийе Эвджен в бикини сверкнула крепкими бедрами

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен вместе уже больше четырех лет и воспитывают общего сына Карана. Поговаривают, что актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» сильно ревнует красавца-мужа к поклонницам. Так, к примеру, наша соотечественница Ксюша Бородина не смогла «пробиться» на фотосессию с любимым актером. По слухам, Эвджен никого не подпускает к Бураку. А тот полностью следует желаниям избранницы, стараясь ее не расстраивать без повода.

Что тут добавить? И сама Фахрийе слывет первой красавицей. Девушка редко публикует снимки в купальниках, стараясь соблюдать приличия даже в личном микроблоге. Однако Эвджен все-таки сделала исключение. На яхте красавица-жена Бурака Озчивита позировала в соблазнительном купальнике в жемчужном оттенке. Актриса подчеркнула шикарную пышную грудь и упругие крепкие бедра.

«Вах-вах! Такая султанша шикарная у Бурака», «Какая еще Михримах? Когда жена — секси», «Султанша для Малкочоглу?», «Она и правда сильно ревнует мужа? Зачем?? Такая красотка», «Ножки бесконечные, фигурка — топчик», «Талия узкая-узкая! Шикарная», «Вау, наш Бали-бей поплыл бы от ревности», «Как Бурак позволил такое?» — пишут фолловеры.

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