«Я знаю, что МакSим прошла ад»: Кадони объяснил, почему люди перестали верить в болезни звезд

Как отметил ведущий «Дома-2», спасибо за это надо сказать различным хайпожорам.

Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался насчет последних событий вокруг певицы МакSим.

«Влад, вы поддержали певицу МакSим? Многие думают, что это пиар», — спросил пользователь.

«За это надо сказать всяким хайпожорам спасибо, которые из всего делают тему для прессы. Придумывают себе реанимации, несуществующие болезни, комы и так далее. Ну, помните, например, Алибасова с «Кротом?» Влад Кадони

Как добавил Влад Кадони, когда реально что-то происходит, люди уже не верят в происходящее.

«Я знаю, что МакSим прошла ад. Я знаю, что Заворотнюк – это все реальность. А вот кто пытается на этом имя сделать, как раз и есть хайпожоры», — заметил Влад Кадони.

Напомним, что некоторые звезды не поверили в болезнь певицы МакSим. Среди них такие исполнители, как Данко и бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта.

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