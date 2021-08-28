Певицу МакSим наперебой зовут в телешоу, а коллеги по сцене мечтают записать с ней дуэты

Марину госпитализировали еще 15 июня с коронавирусной пневмонией. Певица больше месяца провела в искусственной коме в реанимации на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. К счастью, эти усилия не прошли даром: МакSим выкарабкалась. Она уже дома, проходит реабилитацию, ведь до полного выздоровления еще далеко. «Телепрограмма» рассказывает, как устроен быт артистки.

Королевские хоромы

Из больницы 38-летняя звезда приехала в свою шикарную квартиру. Сюда к Марине приезжают врачи, медсестры, инструкторы, которые учат ее дыхательной гимнастике. Квартира большая и шикарная — похожие в этом же ЖК «Триумф Палас» выставлены на продажу по 120 — 160 млн рублей.

Певица купила это жилье у метро «Сокол» десять лет назад без отделки, поэтому ремонт шел больше трех лет. Площадь жилья — 240 кв. м, в просторной квартире разместились гостиная, столовая, три спальни, три санузла (есть отдельная душевая для двух собак семьи) и терраса с шикарным видом. Терраса обустроена как веранда на даче: есть беседка, гриль, горка для дочек. Теперь певица здесь гуляет — пока нет сил выходить во двор.

Элитный комплекс охраняется, поэтому посторонним в подъезд к певице не проникнуть. Рядом с МакSим две дочки (12-летняя Саша и 6-летняя Маша), а также помощница. Готовить дочкам, как раньше, Марина пока не может — часто кружится голова.

Артистка написала в Инстаграме: «Выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя».

Зато Марина уже пробовала играть на своем любимом фортепиано. По прогнозам специалистов, через месяц певица сможет давать интервью. Учитывая, что среди множества букетов, доставленных в квартиру МакSим на прошлой неделе, были цветы от ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, от Андрея Малахова с его «Прямым эфиром» и ведущей «Секрета на миллион» Леры Кудрявцевой, можно предположить, в каких шоу мы услышим рассказы о болезни и исцелении артистки.

Талисман удачи

Помимо квартиры, у Марины есть дача с уютным деревянным домиком. Недвижимость в Москве недешевая. Но певица обзавелась жильем в столице, когда ее имя мелькало в рейтингах Forbes. 12 лет назад, к примеру, ей приписывали годовой доход в размере $3,6 млн. Тогда певица была на пике популярности — собирала залы, выпускала синглы, которые становились хитами.

Богатый жених, бизнесмен Антон Петров, появился в ее жизни после первых крупных приобретений. От этого очень обеспеченного мужчины МакSим родила младшую дочь, потом он женился на другой, но продолжал оказывать певице материальную помощь. Последние пять лет МакSим выпускала треки, гастролировала, но уже не входила в число топовых артистов. Но зато получала авторские отчисления за использование «Знаешь ли ты» и других хитов, которые написала на пике творческой формы.

В 2018 — 2019 годах у Марины были проблемы с алкоголем на фоне депрессии, но она прошла лечение в реабилитационном центре и в прошлом году вернулась к нормальной жизни. Реанимировать карьеру МакSим начала в этом году — выпустила трек и клип «Спасибо», весной отрекламировала их, впервые побывав в «Вечернем Урганте» и в других передачах.

К пятнадцатой годовщине альбома «Трудный возраст» готовила его юбилейное издание на виниловой пластинке. 10 июня Марина открыла свою школу искусств, а уже на следующий день у нее появились симптомы простуды…

Пока певицу спасали, сводки о состоянии ее здоровья ежедневно публиковали в СМИ и соцсетях. А на радиостанциях «Спасибо» от МакSим тут же взлетела в топ-чарты. К примеру, в «Золотом граммофоне» песня сейчас на шестом месте. Просмотры старых клипов МакSим на YouTube увеличились в два раза, коллеги хотят записать с ней дуэты, ток-шоу с заманчивыми гонорарами стоят в очереди с предложениями интервью.

Надежда Бабкина после тяжелого течения коронавирусной пневмонии вернулась к активной работе уже через месяц после выписки. Если Марина захочет монетизировать вспыхнувший к ней интерес, то она легко это сделает — благодаря чудесному спасению у нее появился шанс вновь стать суперпопулярной.

«Наша МакSим теперь — талисман удачи», — пишут ее поклонники в фанатских группах. Разумеется, Марину станут и на заказники звать — как певицу счастливой жизни. Главное, чтобы ее голос восстановился.

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