«Вокруг одни дебилы!»: Лолита объяснила, почему оберегает дочь от женихов

Певица Лолита Милявская призналась, что не торопится выдать дочь Еву замуж. Знаменитость не хочет, чтобы наследница совершала ее ошибки молодости.

Отметим, что у Милявской всегда было много поклонников. Однако для своей дочери Евы артистка не желает пятеро мужей, как у нее самой.

К слову, сама 22-летняя дочь Лолиты с мамой согласна. Девушка больше беспокоится о своей успеваемости в университете, чем о поклонниках.

«Женихов у Евы нет… Мне это нравится. Я ей говорю: «Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить». Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: «Вокруг одни дебилы!». Тоже так считаю», — отметила Лолита.

«Евы нет в соцсетях, но она много времени проводит у компьютера. Кстати, все мои друзья жалуются, что их дети без конца в компьютерах. Отношусь к этому проще. Я, например, все наверстала в 40 лет: зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется», — призналась Милявская «Собеседнику».

Смотрите также: