«Грудь Ольги Бузовой – странный предмет»: певица оправдалась за несуразный вид декольте в платье не по размеру

На съемках финальных выпусков «Х-Фактор» в Белоруссии Ольга Бузова появилась в золотистом наряде, но случился конфуз. Лиф с пуш-ап, который должен был поддерживать грудь, предательски съехал вниз чуть ли не до талии. И это не смогли не заметить многочисленные фолловеры артистки. Певица поспешила оправдаться за несуразный вид своего декольте в платье бельевого стиля. Она записала отдельное видео с пояснениями.

«Я ведь вам говорила: «Грудь Ольги Бузовой – очень странный предмет: то она есть, то ее нет», — трогая свои прелести, напомнила звезда. И объяснилась: «Я даже не обратила внимания, что платье чуть ниже село. Дело в том, что сзади меня висят два огромных микрофона и, конечно, они оттягивают, и оно чуть-чуть съехало. Надо же как!».

При этом красотка призналась – от этих фотографий Бузова осталась в восторге, поэтому и запостила их. И ничто ее не смутило. Но многочисленные подписчики оказались внимательнее поп-дивы.

За последнее время это не первый казус со стилем, случившийся у артистки на съемочной площадке. Например, на «Новой волне» Бузова отправилась на репетицию с Биланом в облегающих футболке и легинсах. И на видео для сторис поклонники усмотрели неидеальный животик и массивные бедра.

Сама Ольга Бузова позже подтвердила – да, она поправилась. Но виноваты хлебосольные съемки в Белоруссии в вкусняшками в виде драников и колбаски.

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