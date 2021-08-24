«Оп! Глянь, стринги лопнут»: Рудова в трусиках-нитках сексуально обтянула тугой «орешек»

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» повернулась к людям своей самой «выдающейся» частью тела, изящно поманив ягодицами.

Наталья Рудова на роскошной яхте предстала в персиковом купальнике-невидимке. При этом актриса из сериала «Универ. Новая общага» повернулась к народу своей самой «выдающейся частью тела», засветив тугой «орешек».

Сдобные ягодички красавица-блондинка прикрыла трусиками-нитками. Это белье было сшито разве что из двух крошечных треугольников с тесемками. В дополнении к стрингам шел лифчик-шторка. Поклонники потеряли дар речи, увидев, какими прелестями матушка природа так щедро наградила актрису.

Наталья не стесняясь, выпятила свою «сдобу», подчеркнув изящность и плавность линий. При этом свое сексуальное фото актриса сопроводила философской мыслью.

«В какой же невероятной Вселенной мы живем! Тянитесь к свету, господа, и тогда свет будет тянуться к вам, неизменно делая вашу жизнь прекраснее», — отметила блондинка.

«Оп! Глянь, стринги лопнут», «Сразу к вам на яхту захотелось», «Где тут трусы-то? Какие-то ниточки одни да веревочки», «А почему не голышом?», «Было бы прикольно, если бы она плюхнулась в море и трусики бы уплыли», «Секси мамасита», «Всех мужиков собрала?», «Почему еще не замужем», «Ух! Султан какой-нибудь в своей гарем бы украл», — пишут фолловеры.

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